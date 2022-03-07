مصدر برابطة الأندية لمصراوي.. البنا حكمًا للأهلي وبيراميدز في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبد الباسط:

كشف مصدر برابطة الأندية المصرية في تصريحات خاصة لمصراوي أأن الحكم محمود البنا، هو من سيدير مباراة الأهلي وبيراميدز.

ويواجه الأهلي نظيره بيراميدز، غدًا الثلاثاء في تمام الساعة الثامنة مساءً، على ستاد الأهلي WE السلام، في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

ويتصدر بيراميدز قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 26 نقطة، فيما يأتي الأهلي في المركز الثاني برصيد 25 نقطة وله مباراة مؤجلة.

وكان إيهاب جلال المدير الفني لبيراميدز أعلن قائمة الفريق، ومن المنتظر أن يعلن بيتسو موسيماني المديرالفني للأهلي عن قائمة الفريق في الساعات القادمة.