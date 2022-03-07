"تجربة البنك الأهلي شاهدة".. هل يكسر موسيماني نحس التعادل أمام بيراميدز؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

منذ تولي بيتسو موسيماني المهمة الفنية للأهلي (في أكتوبر 2020)، ولازمه "نحس" تعادلات أمام 4 فرق بالدوري (بيراميدز، الجونة، البنك الأهلي، فيوتشر)، إلا أنه نجح في كسر القاعدة مع أحدهم.

الأهلي يستعد حاليا لمواجهة بيراميدز مساء غد الثلاثاء في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثامن لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الأهلي المباراة محتلا المركز الثاني برصيد 25 نقطة (من 9 جولات ولديه مؤجلة)، أما بيراميدز فيحتل صدارة الترتيب برصيد 26 نقطة من 10 جولات.

بيراميدز

بالنظر إلى مواجهات بيتسو موسيماني مدرب الأهلي أمام بيراميدز، نجد أن المدير الفني الجنوب أفريقي خاض 3 مباريات أمام متصدر ترتيب الدوري -حاليا- ولم يسبق له الفوز في أي منهم.

جميع مباريات موسيماني ضد بيراميدز انتهت بالتعادل، فالمباراة الأولى كانت بالجولة 33 من منافسات الدوري نسخة 19/20 وانتهت بالتعادل السلبي، وبنفس النتيجة انتهت مباراة الجولة العاشرة من نسخة 20/21.

في ثالث مواجهة جمعت بين موسيماني وبيراميدز، أقيمت المباراة على ملعب الفريق الأحمر بالجولة 27 من منافسات بطولة الدوري نسخة 20/21 وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

الجونة

الجونة أحد الفرق التي عرقلت مسيرة موسيماني مع الأهلي، فالمدرب الجنوب أفريقي واجه الجونة في مباراتين بالدوري كانتا في نسخة 20/21، انتهت المواجهة الأولى بالتعادل الإيجابي 1-1، والثانية بنتيجة 3-3.

*الأهلي لم يواجه الجونة هذا الموسم –حتى الآن-، ما يعني أن موسيماني أمامه فرصة لكسر "النحس" والتفوق عليه.

فيوتشر

فريق فيوتشر كان له بصمة أيضًا في مشوار موسيماني، فعلى الرغم من أنها المباراة التي تجمع الأهلي مع الفريق الصاعد حديثا للدوري، إلا أنه نجح في وضع بصمته وفرض التعادل الإيجابي (1-1) على الفريق الأحمر الذي لم يخسر أي نقطة منذ بداية مشواره بالدوري هذا الموسم.

*مازالت الفرصة سانحة أمام موسيماني، لإبعاد فيوتشر عن قائمة الفرق التي تهدد مشوار الأهلي في بطولة الدوري بشكل متكرر.

فك النحس

نجح موسيماني في فك النحس الذي لازمه أمام نادي البنك الأهلي، فالأخير أجبر المدرب الجنوب أفريقي على التعادل مرتين خلال الموسم الماضي.

التعادل الأول جاء سلبيا في منافسات الجولة الثامنة لبطولة الدوري نسخة 20/21، أما الثاني فجاء إيجابيا بهدف لكل فريق في الجولة الـ25.

مع بداية الموسم الحالي، التقى الأهلي مع البنك الأهلي في الجولة الثانية من بطولة الدوري، وفاز الفريق الأحمر بهدف دون رد ليكسر "نحس" التعادل أمامه.. فهل يفعلها أمام بيراميدز في المواجهة الرابعة بينهما؟