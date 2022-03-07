كلوب يكشف سبب استبدال صلاح خلال مباراة وست هام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

كشف الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، عن سبب استبدال النجم المصري محمد صلاح لاعب الفريق، خلال مباراة وست هام في الدوري الإنجليزي.

وكان ليفربول حقق فوزاً صعباً على وست هام يونايتد، بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري الإنجليزي.

وشهدت مباراة ليفربول ووست هام، مغادرة النجم المصري في الدقيقة 79 من عمر اللقاء، ومشاركة ديوجو جوتا بدلاً منه.

وقال كلوب في تصريحات خلال مؤتمر صحفي: "نحب إبقاء صلاح في الملعب لأنه يسعى بشدة إلى تسجيل الأهداف، وهو جيد في الهجمات المرتدة وهو يدافع حتى النهاية".

وأتم تصريحاته: "لكن كانت لدينا فرصة لإدخال ديوجو جوتا لزيادة نشاط الفريق، إنه بالضبط نفس الاستبدال لجميع اللاعبين، لا يوجد سبب آخر".