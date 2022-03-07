صلاح ينافس على جائزة لاعب الشهر من رابطة اللاعبين المحترفين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية، عن المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب لشهر فبراير الماضي في الدوري الإنجليزي الممتاز، بتصويت الجماهير.

ويتنافس النجم المصري محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب لشهر فبراير، مع 5 مرشحين آخرين.

ويتنافس مع صلاح كل من: هاري كين (توتنهام هوتسبر)، تشي آدمز (ساوثامبتون)، هيونج مين سون (توتنهام هوتسبر)، كريج داوسون (وست هام يونايتد)، جارود بوين (وست هام يونايتد).

جدير بالذكر أن صلاح سجل 3 أهداف وصنع هدفاً آخر خلال 4 مواجهات خاضها في الدوري الإنجليزي خلال شهر فبراير الماضي.