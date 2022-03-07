منهم من انتقل إلى المنافس.. أين تشكيلة الأهلي التي حققت أخر فوز على بيراميدز؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

يستعد الأهلي لمواجهة نظيره بيراميدز، غدًا الثلاثاء في تمام الساعة الثامنة مساءً ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

التعادل حسم أخر 3 مواجهات جمعت بين الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري الممتاز.

ويسعى الأهلي لتحقيق فوزه الثاني على بيراميدز، منذ تغيير اسمه من الأسيوطي، حيث كان أخر فوز للأحمر موسم 2019-2020.

واستطاع رينيه فايلر المدير الفني السابق للأهلي في تحقيق أخر فوز للفريق على بيراميدز، في المباراة التي انتهت 2-1، عن طريق علي جبر، وجاءت أهداف الأهلي عن طريق أليو بادجي وأليو ديانج.

ولم ينجح بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، تحقيق الفوز على بيراميدز في الثلاث مواجهات السابقة، التي كان على رأس القيادة الفنية للأحمر.

وكان تشكيل الأهلي في أخر مباراة حقق الفوز بها:

المدير الفني: رينيه فايلر

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف، محمود متولي، أحمد فتحي

الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة

الهجوم: أجاي، مروان محسن، حسين الشحات

على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي، ياسر إبراهيم، وليد سليمان، أليو بادجي، محمود كهربا، جيرالدو، محمد هاني

ويرصد الخليج 365 ماذا تغيير في الأهلي عن أخر تشكيلة حققت الفوز على بيراميدز؟:

انضموا إلى بيراميدز:

شريف إكرامي وأحمد فتحي

لاعبين معارين:

محمود كهربا إلى هاتاي سبور التركي، أليو بادجي إميان الفرنسي

مروان محسن:

انتقل إلى صفوف فيوتشر

جيرالدو:

انتقل إلى أنقرة جوجو التركي في دوري الدرجة الأولى