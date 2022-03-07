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رمضان صبحي والسعيد على رأس قائمة بيراميدز لمواجهة الأهلي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن

أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، قائمة اللاعبين في معسكر مباراة النادي الأهلي في إطار مباريات الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره النادي الأهلي في الثامنة من مساء الثلاثاء، على استاد السلام، في إطار اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة للدوري المصري الممتاز.

ويخوض بيراميدز تدريبه الأخير مساء اليوم الإثنين، على استاد الدفاع الجوي، والاستمرار في المعسكر المغلق حتى موعد المباراة الهامة.

وضمت قائمة بيراميدز 20 لاعبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان.

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي - حسين السيد.

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - محمد صادق - نبيل دونجا - إبراهيم توريه - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل.

خط الهجوم: محمود وادي - فخري لاكاي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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