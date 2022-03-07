الامارات | رقم صادم لحجم خسائر الأندية السعودية من إقالة المدربين

شكرا لقرائتكم خبر عن رقم صادم لحجم خسائر الأندية السعودية من إقالة المدربين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دفعت أندية الدوري السعودي نحو 85 مليون ريال، لإقالة 17 مدربا هذا الموسم، بحسب ما ذكرت تقارير صحافية اليوم الإثنين.

ونقلت صحيفة ملاعب عن الخبير الاقتصادي مقبل بن جديع قوله: "إن الأندية المحلية دفعت ثمنًا باهظًا لقرارات إداراتها بإقالة المدربين قبل اكتمال عقودهم".

وأضافت: "بعض العقود لا تصاغ بالشكل الذي يحمي الأندية وحقوقها، وهذا له تبعات سيئة على الأندية في تلبية شروط الكفاءة المالية، وبدلًا من زيادة المداخيل، يكون هناك هدر مالي بسبب إلغاء العقود، ما ينعكس سلبًا عليها".

وتابع: "حتى الآن وصلنا إلى 17 مدربًا مقالًا وبمتوسط خمسة ملايين ريال تقريبًا وهذا رقم كبير جدًا، لذلك تحتاج الأندية إلى ضبط الأمور المالية، وهذا يسبب ربكة في ميزانياتها أمام وزارة الرياضة، حيث ستقل نقاط الحوكمة في استراتيجية دعم الأندية"

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