لابورتا: الأسوأ في عامي الأول كان رحيل ميسي.. والأفضل عودة تشافي لبرشلونة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 مارس 2022

تحدث خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، في حوار مع صحيفة ”سبورت“ عن عامه الأول في رئاسة ”البلوغرانا“، كاشفا عن أسوأ ما مر به، وأفضل شيء حدث له خلال هذه الفترة.



وقال لابورتا في حواره ”كان عاما صعبا بكل تأكيد بسبب الوضع الاقتصادي ورغبتا في تقليص رواتب اللاعبين وتوفيرها أيضا، لكننا نجحنا في مهمتنا حتى الآن، أقدر الجهود التي قمنا بها في هذا الشأن“.

وأضاف ”الحدث الأسوأ كان رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي الإجباري عن برشلونة، ولكن أفضل شيء هو عودة تشافي هيرنانديز وعمله على استعادة مكانة الفريق، الجميع يهدف إلى إسعاد الجماهير وأولهم مجلس الإدارة“.

وأردف ”لكنني لست نادمًا على أي قرار اتخذته في الفترة الماضية، قد يكون سيئًا بالنسبة لي لكن لست نادمًا لقد فضلت برشلونة على أي شيء“.

وتابع ”هناك اختلافات كثيرة بين فترتي الأولى والثانية، لكننا نسعى إلى استعادة برشلونة حيث كان، اللعب بشكل جيد، نريد أن نعود ونحن متشوقون لذلك“.

وأشار ”كما قلت في الحملة الانتخابية، نحن نريد أن نستعيد السعادة داخل برشلونة، نحن في طريقنا لتحقيق ذلك، ثمة أمل الآن أكثر في السعادة وأعرف أنه قد يتحول إلى متعة كبيرة، لذلك نحن نعمل كل يوم وكل ساعة وكل حظة لتحقيق ذلك، الفوز بالألقاب وإسعاد الجميع هدفنا“.

ورحل ميسي في الصيف الماضي إلى باريس سان جيرمان مجانًا بعد انتهاء عقده مع برشلونة وعدم قدرة الأخير على دفع راتبه وتسجيله في الدوري الإسباني.

وكان برشلونة حقق فوزا، مؤخرا، على حساب نظيره إلتشي (2-1) بعدما كان متأخرا في النتيجة.

الفوز رفع برشلونة إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 48 نقطة، ليقفز على ريال بيتيس الذي هبط إلى المركز الرابع في الجدول.

ومن المقرر أن يستضيف فريق برشلونة نظيره أوساسونا يوم الأحد المقبل ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين.