إعلامي: أبو جبل اعترف بتوقيعه للنصر السعودي.. وحل وحيد أمام الزمالك لاستعادة اللاعب

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الإعلامي محمد شبانة أن حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محمد أبوجبل، عقد جلسة مع إدارة ناديه في الساعات الماضية لمناقشة ملف تعديل عقده في الفترة المقبلة.

وأكد شبانة، خلال برنامجه "بوكس تو بوكس" المذاع عبر فضائية "إي تي سي"، إن أبو جبل اعترف لمسئولي الزمالك بالتوقيع لنادي النصر السعودي.

ووفقاً لموقع "صدى البلد"، قال الإعلامي: "أبوجبل أوضح لمسئولي الزمالك أن التوقيع جاء بسبب عدم وجود مفاوضات من الزمالك معه من الأساس، إضافة إلى القيمة المالية العالية التي سيحصل عليها هناك ورغبته في تأمين مستقبله".

وأشار شبانة إلى أن أن نادي النصر السعودي وضع بنداً في العقد بأنه لا يتم تنفيذه إلا بعد خضوع أبوجبل للكشف الطبي في مايو المقبل بما يمنحهم الحق في فسخ العقد حال تعرض اللاعب لأي إصابة وغيابه لفترة طويلة، في الوقت الذي لا يمتلك أبو جبل الحق نهائيًا في التراجع عن العقد لأي سبب.

حيلة الزمالك

في الوقت ذاته، كشف موقع "صدى البلد" عن حيلة نادي الزمالك لاستعادة أبو جبل بعد توقيعه لنادي النصر السعودي.

وذكر الموقع أن الزمالك أمامه حل واحد يسعى لتنفيذه وهو التوقيع مع أبوجبل وتمديد عقده، وقطع الطريق على النصر السعودي، وذلك على طريقة عبدالله السعيد وما فعله الأهلي من قبل بعدما جدد مع اللاعب ومدد العقد ليصبح عقد الزمالك وقتها لاغيًا.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، قد استقر على الجهاز الفني الجديد المقرر أن يقود الفريق خلال الفترة المقبلة خلفا للفرنسى باتريس كارتيرون الذى رحل عن الفريق بالتراضى بعد الهزيمة أمام الوداد البيضاوى المغربى فى الجولة الثالثة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

ويتكون الجهاز الفني من جوسفالدو فيريرا مديراً فنياً، وأسامة نبيه مدرباً عاماً، وجوزيه روي مدرباً مساعداً، وأندريه فيليب مدرب أحمال، وبيدرو روبرتو محلل أداء، وأيمن طاهر مدرب لحراس المرمي.