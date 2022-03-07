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الامارات | بنزيمة يلعب مع ريال مدريد "مكسوراً" منذ 3 سنوات! (صورة)

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متابعات - محمد الحتو 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن بنزيمة يلعب مع "مكسوراً" منذ 3 سنوات! (صورة) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر الفرنسي كريم بنزيمة نجم ريال مدريد الإسباني صورة له على حسابه الشخصي في "إنستغرام" كشفت السبب وراء ارتدائه الضمادة البيضاء التي تلف يده في كل مباراة منذ ثلاث سنوات.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن صوة بنزيمة أظهرت إصبعه الصغير بحالة انحناء شديد جراء تعرضه للإصابة مما يبرر وضعه للضمادة بشكل دائم خلال المباريات والتدريبات مع ريال مدريد ومنتخب فرنسا.

وكان إصبع بنزيمة بيده اليمنى قد تعرض لكسر أثناء مباراة فريقه أمام ريال بيتيس، على ملعب "بينيتو فيلامارين"، ضمن الجولة 19 من لكرة القدم في 2019.

وأضافت الصحيفة أن بنزيمة أجّل الخضوع للجراحة في أكثر من مناسبة لعدم الغياب عن ريال مدريد الذي كان في أمس الحاجة إلى خدماته.

يذكر أن بنزيمة أحد أبرز اللاعبين في العالم وسجل مع ريال مدريد هذا الموسم 27 هدفاً في 31 مباراة ومنح زملائه 11 تمريرة حاسمة.

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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