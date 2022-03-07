بين إصابة غامضة وتمرد محتمل.. كريستيانو رونالدو يثير أزمة خلال ديربي مانشستر

الشارقة - اميمة ياسر -

مع توالي الأزمات في نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، تحدثت وسائل إعلام بريطانية عن تصرف غريب من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وسط أنباء عن "تمرد محتمل" للرحيل عن صفوف الشياطين الحمر، وذلك قبيل انطلاق ديربي مدينة مانشستر أمام السيتي مساء أمس الأحد ضمن منافسات "البريميرليج".

وقالت الوسائل الإعلام إن النجم البرتغالي فاجأ زملاءه في مانشستر يونايتد، عندما قرر السفر في وقت مباراة الديربي أمام مانشستر سيتي، إلى بلاده البرتغال.

وقبل ساعات من انطلاق المواجهة المرتقبة، أعلن المدير الفني للفريق الأحمر، رالف رانجنيك، غياب رونالدو عن المباراة، بسبب عدم جاهزيته البدنية، وهو ما أثار الشكوك.

وعلّق أسطورة مانشستر يونايتد السابق، روي كين، مشككاً: "نتحدث عن رونالدو كونه آلة ونادراً ما يصاب.. الأمر غير منطقي".

وكان رونالد قد خاض مباراة مانشستر يونايتد الأخيرة أمام واتفورد كاملة، ولم تبد عليه الإصابة، لكن جماهير الفريق تفاجأت بغياب النجم البرتغالي عن مباراة السيتي بالبريميرليج.

وقالت صحيفة "ديلي ميل"، إن لاعبو الفريق تفاجئوا بقرار رونالدو بالسفر، وعدم البقاء ومساندة الفريق خلال مباراة الديربي.

وتعرض مانشستر يونايتد لهزيمة ثقيلة مساء الأحد، بنتيجة 1-4 أمام مانشستر سيتي، ليبتعد بشكل أكبر عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.