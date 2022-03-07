شكرا لقرائتكم خبر عن إكرامي ورمضان صبحى والسعيد فى قائمة بيراميدز استعدادًا لمواجهة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن إيهاب جلال، المدير الفني لفريق نادى بيراميدز، قائمة اللاعبين فى معسكر مباراة النادي الأهلي فى إطار مباريات الدوري المصري الممتاز، ويحل بيراميدز ضيفاً على النادى الأهلي فى الثامنة مساء غد الثلاثاء باستاد السلام، في إطار اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة للدوري المصري الممتاز.

وضمت قائمة بيراميدز 20 لاعبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي - حسين السيد

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - محمد صادق - نبيل دونجا - إبراهيم توريه - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل

خط الهجوم: محمود وادي - فخري لاكاي

ويخوض بيراميدز تدريبه الأخير مساء اليوم باستاد الدفاع الجوي، والاستمرار في المعسكر المغلق حتى موعد المباراة الهامة.

ويدخل بيراميدز المباراة وهو في صدارة ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز برصيد ٢٦ نقطة، حققها من 8 انتصارات وتعادلين.