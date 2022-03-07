شكرا لقرائتكم خبر عن الاجتماع الفنى للأندية المتنافسة فى المرحلة النهائية لمحترفى اليد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد اليوم الاجتماع الفنى للأندية الأربعة المتنافسة على لقب دورى المحترفين وذلك بمقر الاتحاد المصرى لكرة اليد بمدينة 6 أكتوبر. افتتح الاجتماع الفنى عاصم السعدنى عضو مجلس إدارة الاتحاد وسعيد عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات وأشرف خلاف مقرر لجنة المسابقات وأعضاء لجنة المسابقات، بحضور ممثلى أندية الزمالك والأهلى وسبورتنج وطلائع الجيش، لمناقشة الأمور الفنية الخاصة بالمرحلة النهائية.

وتحددت مواعيد إقامة الدورتين المجمعتين فى المرحلة النهائية لتحديد البطل، حيث تقام الدورة المجمعة الأولى أيام 9 و 10 و 11 مارس بالصالة المغطاة دكتور حسن مصطفى و تقام الدورة المجمعة الثانية ايام 29 و 30 و 31 مارس الجارى بالصالة المغطاه دكتور حسن مصطفى.

وتدخل الأندية الأربعة المرحلة النهائية برصيد من بالترتيب التالى:

نادى الزمالك الأول برصيد نقطتين ونادى الأهلى الثانى برصيد نقطة ونصف ونادى سبورتنج الثالث برصيد نقطة ونادى طلائع الجيش نصف نقطة.