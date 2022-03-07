شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمات هجومية للاعبى الزمالك وتحذير المدافعين من مرتدات الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح أسامة نبيه المدرب العام لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، والقائم بأعمال المدير الفنى، تعليمات هجومية للاعبى فريقه، من أجل الضغط على دفاعات الجونة، فى المباراة المقرر لها فى الثامنة مساء اليوم، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وشدد أسامة نبيه، على مهاجمى الزمالك وخاصة سيف الدين الجزيرى بضرورة استغلال كافة الفرص التى تتاح لهم أمام مرمى الجونة، وتكثيف الضغط الهجوى والعمل على السيطرة لأطول وقت ممكن على الكرة والتحكم فى سير اللقاء.

كما شدد المدرب العام على مدافعى الفريق بضرورة الحذر من الهجمات المرتدة التى سعتمد عليها لاعبى الجونة، حيث ستكون سلاحهم الوحيد فى ظل الضغط الهجومى الذى سيقوم به الفارس الأبيض.

يدخل فريق الزمالك المباراة محتلاً المركز الثالث برصيد 22 نقطة، بعدما خاض 10 مباريات، حقق الفوز في 7 وتعادل فى لقاء واحد، وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 20 هدفا، فيما استقبلت شباكه 11، فيما يدخل فريق الجونة المباراة محتلاً المركز العاشر برصيد 14 نقطة بعدما خاض 10 مباريات، حقق الفوز في 4 لقاءات، وتعادل في مبارايت، وخسر 4، وسجل لاعبوه 8 أهداف، فيما استقبلت شباكه 10 أهداف.