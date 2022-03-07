شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحسم مصير احتراف ديانج خلال ميركاتو الصيف.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم مسئولو النادي الأهلي مصير المالي آليو ديانج لاعب وسط الفريق بعدما ارتبط اسم اللاعب بالعديد من العروض الخارجية الفترة الماضية.

وتألق ديانج مع الأهلي بشكل واضح في الفترة الأخيرة وبات من أهم أعمدة الفريق الأساسية محلياً وأفريقياً ويراه كثيرون أفضل لاعب وسط داخل قارة أفريقيا.

وارتبط اسم اللاعب المالي الفترة الأخيرة بعروض من أندية أوروبية، أبرزها جالطة سراي التركي وفينورد الهولندى وأستون فيلا الإنجليزي بجانب عروض أخرى من أندية فرنسية وإسبانية.

ولا يمانع الأهلي فى رحيل ديانج لأى نادٍ من أوروبا أو الخليج حال تقديم عرض رسمى بقيمة 7 ملايين دولار فيما أعلى.

ورغم أن ديانج لاعب مهم ومؤثر فى الفريق، إلا أن مسئولى الأهلي رحّبوا برحيله فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة حال وصول عرض بمبلغ مالى كبير سواء 7 ملايين دولار أو أى مبلغ أعلى من ذلك.

ويرى الأهلي أن تسويق ديانج بهذا المبلغ الكبير سيُنعش خزينة النادى ويساعد فى إبرام صفقات قوية.

الأهلي تعاقد مع آليو ديانج فى يوليو 2019 من نادى مولودية الجزائر مقابل مليون و100 ألف دولار، وتم تمديد عقد اللاعب فى يناير 2021 حتى خمسة مواسم مقبلة منذ وقت التمديد.