شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح لـ حسام حسن لاعب الأهلي: "ياريت كل اللاعبين زيك مش موظفين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، رسالة دعم وتحفيز لحسام حسن مهاجم النادى الأهلي، والذى حظي بدعم كبير من جماهير القلعة الحمراء الفترة الأخيرة تعاطفاً مع تأثره بعدم منحه الفرصة للمشاركة مع الفريق إلا فى الثواني الأخيرة من كل مباراة.

وكان الكاميرات قد أظهرت تأثر حسام حسن وبكائه فى مباراة فاركو بالدورى بعد الاعتماد عليه فى الدقائق الأخيرة من اللقاء، وهو ما أثار تعاطف الجماهير.

وقال محمد صلاح فى تصريحات لبرنامج "صباح أون تايم"، موجهاً رسالة إلى حسام حسن، ياريت كل لاعبي مصر مثلك عندهم دم ورغبة فى اللعب ويبكون من أجل اللعب مع فرقهم، للأسف أغلب اللاعبين أصبحوا موظفين ولا يهتمون باللعب، حسام حسن انضم للأهلي وهو رقم واحد فى سموحة، ومسألة مشاركته فى دقائق معدودة هو أمر يسأل عنه موسيماني".

وظن الكثيرون أن الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلى سيفتح صفحة جديدة مع حسام حسن مهاجم المارد الأحمر بداية من مباراة المريخ السودانى ولكن جاءت الرياح بما لا تشتهى السفن بعدما واصل موسيمانى الدفع باللاعب فى الدقائق بل الثوانى الأخيرة فى تبديلة أثارت تعاطف الجماهير الحمراء بشدة لتدخل فى وصلة دعم للاعب فى المدرجات .

وأثار حسام حسن لاعب الأهلي الجدل بعد مشاركته في الدقائق الأخيرة لفريقه أمام فاركو بالدوري المصري التى فاز بها الفريق الأحمر برباعية مقابل هدف، وشارك حسام حسن في الدقيقة 88 من اللقاء بديلا لزميله أفشة وبدا على مهاجم الأهلي علامات الحزن الشديد، وكأنه يغالب دموعه.

وتكرر سيناريو الدفع بحسام حسن في الدقائق الأخيرة فى مباراة فاركو بجانب لقاء صن داونز الأخير في دوري أبطال أفريقيا أيضا، مما أثار تعاطف الجماهير عبر مواقع التواصل معه، ودعمت جماهير الأهلى لاعبها حسام حسن بهتافات مدوية بعد نزوله بديلا فى الدقائق الأخيرة من عمر مباراة المريخ السودانى.