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شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر للناشئين 2003 يضم 6 محترفين جدد لوديتى سلوفاكيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اختار محمود جابر، المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2003، 8 محترفين لقائمة الفريق استعدادًا لمعسكر شهر مارس الجارى والذى يتخلله وديتان أمام منتخب سلوفاكيا المقرر إقامتهما بالقاهرة.
وتشهد قائمة المنتخب تواجد 8 محترفين من بينهم 6 لاعبين جدد ينضموا للمنتخب لأول مرة وهم محمد طلبة "بوخوم الألماني" وعمر عبد المجيد "هامبورج" وليوناردو الحلفاوي هيسلنجين "ألمانيا" وعبد اللطيف أبو قورة " لودرن يونايتد أمريكا " وجوزيف فاروز "هيوستن دينامو "أمريكا ورامز حفظ الله "ميلوول إنجلترا".
بينما يتواجد الثنائي أحمد نادر السيد المحترف بصفوف فيزيلا البرتغالي و صلاح الدين رضا باشا المحترف بأودينيزي " الإيطالي ".
ويضم منتخب مصر 2003 كلا من: محمود جابر مدربا، و كرم مرسي مدرب عام، حمدي حمدان مدرب مساعد، إيهاب جلال مدرب حراس مرمى، ماجد هاني طبيب منتخب، ناصر علي هريدي أخصائي تأهيل، أحمد ممدوح أخصائي تدليك، علاء سعيد مسئول مهمات.
المحترفين في منتخب الناشئين