شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر للناشئين 2003 يضم 6 محترفين جدد لوديتى سلوفاكيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار محمود جابر، المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2003، 8 محترفين لقائمة الفريق استعدادًا لمعسكر شهر مارس الجارى والذى يتخلله وديتان أمام منتخب سلوفاكيا المقرر إقامتهما بالقاهرة.

وتشهد قائمة المنتخب تواجد 8 محترفين من بينهم 6 لاعبين جدد ينضموا للمنتخب لأول مرة وهم محمد طلبة "بوخوم الألماني" وعمر عبد المجيد "هامبورج" وليوناردو الحلفاوي هيسلنجين "ألمانيا" وعبد اللطيف أبو قورة " لودرن يونايتد أمريكا " وجوزيف فاروز "هيوستن دينامو "أمريكا ورامز حفظ الله "ميلوول إنجلترا".

بينما يتواجد الثنائي أحمد نادر السيد المحترف بصفوف فيزيلا البرتغالي و صلاح الدين رضا باشا المحترف بأودينيزي " الإيطالي ".

ويضم منتخب مصر 2003 كلا من: محمود جابر مدربا، و كرم مرسي مدرب عام، حمدي حمدان مدرب مساعد، إيهاب جلال مدرب حراس مرمى، ماجد هاني طبيب منتخب، ناصر علي هريدي أخصائي تأهيل، أحمد ممدوح أخصائي تدليك، علاء سعيد مسئول مهمات.