شكرا لقرائتكم خبر عن هل تفتح أهداف محمد شريف مع الأهلى الأبواب المغلقة مع كيروش؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحلم محمد شريف مهاجم النادى الأهلى أن تكتب أهدافه الأخيرة مع المارد الأحمر مانشيت عودته لصفوف منتخب مصر أساسياً فى التشكيلة التى ستواجه السنغال فى المباراة التى تحدد المتأهل لكأس العالم قطر 2022 بفرمان من البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى للفراعنة، وشارك محمد شريف فى 4 مباريات فقط بكأس الأمم الأفريقية الأخيرة، بواقع 54 دقيقة لعب لم يسجل أو يصنع خلالها، وكانت أطول مشاركاته فى لقاء كوت ديفوار لمدة 29 دقيقة فقط، كما تعرض شريف لموقف أكثر صعوبة، بعد الدفع به أمام الكاميرون فى نصف النهائي، ثم استبداله عقب 12 دقيقة فقط.

وعلى صعيد الأهلى، لعب محمد شريف 15 مباراة مع المارد الأحمر هذا الموسم نجح فى تسجيل 7 أهداف وصنع هدفين، وصام شريف عن التهديف فى المباريات التي شارك بها مع الأهلي عقب كأس الأمم الأفريقية، حيث ظهر فى مواجهة بالميراس البرازيلي بديلا، قبل المشاركة أساسيا أمام الهلال السعودي فى مونديال الأندية، ثم ضد الهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا، والمقاصة في الدوري المصري ثم أمام صن داونز بدوري الأبطال قبل أن يعود ويسجل فى شباك فاركو هدف ثم ثنائية فى شباك المريخ السودانى.

وكان محمد شريف قد ابتعد عن حسابات المدير الفني لمنتخب مصر كارلوس كيروش، الذى وضعه على مقاعد البدلاء في كأس أمم أفريقيا بالكاميرون بجانب صيامه التهديفي مع الأهلى الفترة الأخيرة قبل الانتفاضة الاخيرة ، ونجح محمد شريف في تسجيل هدفين في مباراة المريخ السودانى، لتكون الثنائية الأول لهداف الأهلى في أفريقيا، بينما الثنائية السابعة خلال مشواره مع المارد الأحمر في كل البطولات.

وإجمالا شارك محمد شريف مع الاهلى فى 77 مباراة بكل البطولات بإجمالى 4665 دقيقة لعب سجل خلالها 38 هدفاً وصنع 11 هدف أخر وتلقى أربعة كروت صفراء ، وتوج مع المارد الاحمر فى ببطولتين للدوري الممتاز ومثلهم لكأس مصر بجانب لقب لدوري الابطال الافريقى ومثله للسوبر الافريقى بالاضافة لبرونزية كأس العالم للأندية فضلا عن فوزه بجائزة هداف الدوري المصرى وهداف دوري الابطال الافريقى الموسم الماضى.