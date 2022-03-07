موعد مباراة الزمالك والجونة اليوم فى الدورى الممتاز

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القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق الزمالك مع الجونة مساء اليوم في الجولة الثانية عشرة من بطولة الدورى الممتاز، باستاد القاهرة الدولى، فى البروفة الأخيرة قبل مواجهة الوداد المغربى فى دورى أبطال أفريقيا الجمعة المقبل.

موعد مباراة الزمالك والجونة

يلتقى الزمالك مع الجونة فى الثامنة مساء اليوم، الاثنين، ومن المقرر أن يحضر فيريرا المدير الفني الجديد للزمالك المباراة من المدرجات، قبل أن تولى المهمة رسميا فى مباراة الوداد المغربى.

موقف الزمالك والجونة في جدول الدورى

يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 22 نقطة، بعدما خاض 11 مباراة ، فاز فى 7 مباريات، وتعادل فى واحدة مقابل هزيمتين، دخلت شباكه 20 هدفاً، ونجح لاعبوه فى تسجيل 11 في مرمى الفرق المنافسة .

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الجونة

من المتوقع أن يخوض أسامة نبيه المباراة بتشكيل مكون من: محمد أبو جبل فى حراسة المرمى، فى الدفاع.. محمد عبد الشافى، محمود حمدى الونش، محمود علاء، حازم إمام، فى الوسط.. محمد أشرف روقا، إمام عاشور، أمامهم.. أشرف بن شرقى، يوسف أوباما، أحمد سيد زيزو، فى الهجوم.. سيف الدين الجزيرى.