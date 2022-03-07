شكرا لقرائتكم خبر عن ارتياح فى المصري بعد عاصفة عروض معين الشعباني مدرب الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سادت حالة من الاستقرار داخل النادي المصري، وذلك بعد هدوء عاصفة عروض معين الشعباني المدير الفني للفريق، خاصة بعدما ارتبط اسم المدرب التونسي بنادي الزمالك قبل إقالة الفرنسي باتريس كارتيرون، إلا أن عودة فيريرا حسمت الجدل الدائر بشأن الشعباني.

كما أكد حسن عمار عضو مجلس إدارة النادي المصري والمتحدث الرسمي للنادي، أن معين الشعباني فضل البقاء مع النادي البورسعيدي في الفترة المقبلة، رغم تلقيه عدداً من العروض وأبرزها عرض الرجاء المغربي .

يعود معين الشعباني المدير الفني للنادي المصري، إلى قيادة الفريق من على مقاعد البدلاء أمام طلائع الجيش بعد انتهاء إيقافه، حيث كان الشعباني قد تعرض للطرد في مباراة إيسترن كومباني بالجولة العاشرة، ليقود فريقه من المدرجات في الجولة الماضية أمام إنبي.

ويعكف الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة معين الشعباني المدير الفني للفريق، على مراجعة المباريات السابقة لطلائع الجيش في الدوري العام، وأخرها مباراة الطلائع والاتحاد بالجولة 11، وانتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل منهما.

ويسعى الجهاز الفني للمصري إلى تحديد نقاط القوة والضعف لدى فريق الطلائع للعمل على استغلالها في المباراة المرتقبة بين الفريقين، والتي تجمعهما يوم الأربعاء المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة 12 من عمر مسابقة الدوري العام.

وأغلق النادي المصري صفحة مباراة إنبي، والتي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 11 من عمر مسابقة الدوري العام، للتركيزعلى اللقاء القادم للفريق البورسعيدي والذي يجمع المصري بنظيره طلائع الجيش يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة 12.