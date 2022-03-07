شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والوداد المغربى فى دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الزمالك نظيره الوداد المغربى ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا، فى مباراة لن تقبل القسمة على اثنان، حيث يبحث الفارس الأبيض عن تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط ليعود للمنافسة على التأهل من جديد.

موعد مباراة الزمالك والوداد المغربى

تقام مباراة الزمالك والوداد المغربى فى السادسة مساء يوم الجمعة المقبل، على ستاد القاهرة الدولى، ويتولى البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى الجديد للزمالك القيادة الفنية لفريقه فى تلك المباراة، حيث ستكون أول مباراة يتولى قيادتها بعد استلام مهمته خلفًا للفرنسى باتريس كارتيرون.

ترتيب مجموعة الزمالك بدورى الأبطال

ويحتل الزمالك فى دور مجموعات دورى الأبطال المركز الثالث برصيد نقطتين حصدهم من 3 مباريات خاضهم، فيما يحتل بترو أتلتيكو الصدارة برصيد 7 نقاط، ويأتى الوداد المغربى فى المركز الثانى برصيد 6 نقاط.