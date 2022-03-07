شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الإسماعيلى مع صافرة أحمد الغندور قبل مواجهة فاركو؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدير اللقاء أحمد الغندور حكم ساحة، ويعاونه شهاب راشد مساعد أول ومحمد عاطف الزناري مساعد ثان وجلال أحمد حكما رابعا، وللفيديو محمود دسوقي وهشام الدسوقي.

وتعتبر هذه المباراة الـ 14 التي يديرها أحمد الغندور للإسماعيلي والـ 2 هذا الموسم، وذلك على النحو التالي ..

لعب 13 مباراة فاز 3 تعادل 5 خسر 5 له 14 أهداف عليه 15 هدفا كلين شيت 3 مباريات

الدورى العام ..

* يوم 29 ديسمبر 2013 فاز على تليفونات بنى سويف 3 / 1 بالإسماعيلية ( جون آنطوى 2 منهم ضربة جزاء وشوقى السعيد )

* يوم 5 مايو 2014 تعادل مع حرس الحدود صفر / صفر بالإسكندرية

* يوم 5 فبراير 2015 تعادل مع المصرى 1 / 1 ملعب الإسماعيلى ( أحمد سمير فرج من ضربة جزاء )

* يوم 2 يوليو 2015 فاز على سموحه 3 / 1 بالإسماعيلية ( إيمانويل بناهينى 2 وعمرو السولية )

* يوم 15 مارس 2016 خسر من الاتحاد صفر / 1 بالإسماعيلية

* يوم 27 أكتوبر 2016 خسر من مصر المقاصة 1 / 2 بالإسماعيلية ( إيمانويل بناهينى )

* يوم 31 أغسطس 2018 تعادل مع النجوم 1 / 1 بالقاهرة ( عبد الرحمن مجدى )

* يوم 18 أكتوبر 2019 خسر من حرس الحدود صفر / 1 بالإسماعيلية

* يوم 5 مارس 2021 تعادل مع وادى دجلة صفر / صفر بالقاهرة

* يوم 5 مايو 2021 فاز الإسماعيلى على الجونة 3 / 2 بالإسماعيلية ( فخر الدين بن يوسف 2 ومحمد صادق )

* يوم 5 يوليو 2021 خسر الإسماعيلى من الاتحاد 1 / 2 بالإسماعيلية ( أرى بابل من ضربة جزاء )

* يوم 26 نوفمبر 2021 تعادل مع غزل المحلة صفر / صفر بالإسماعيلية

كأس مصر ..

* يوم 5 مايو 2019 خسر من الاتحاد فى ربع النهائى 1 / 3 ” كريم بامبو ” بعد أن إستمرت للأشواط الإضافية

الإنذارات لـ 15 لاعبًا ..

• إنذارين لعمر الوحش ” إنذارين

• إنذار لكلا من محمود عبد العزيز ومحمد فتحى ومروان محسن والغانى إيمانويل بناهينى ومحمد أبو المجد ” بوشا ” وشريف حازم ومحمود متولى وباهر المحمدى وأحمد مدبولى وعبد الرحمن مجدى والنامبيى بنسيون شيلونجو ومحمد عادل وشكرى نجيب ومحمد عمار

الطرد لـ لاعبًا ..

• الطرد المباشر للغانى جون آنطوى

احتسب 3 ضربات جزاء للإسماعيلى ..

• فى مباراة تليفونات بنى سويف 2013

• فى مباراة المصرى 2015

• فى مباراة الجونة 2021

• فى مباراة الاتحاد 2021

احتسب 4 ضربات جزاء على الإسماعيلى ..

• فى مباراة مصر المقاصة 2016

• فى مباراة النجوم 2018

• فى مباراة حرس الحدود 2019

• فى مباراة الجونة 2021

الجدير بالذكر أنه كان حكما لمباراة الإسماعيلى والمصرى موسم 2019 / 2020 التى تم إحتسابها للدراويش قبل أن يتم إعادتها مرة آخرى من قبل لجنة المسابقات بالجبلاية.