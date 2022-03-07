شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أهداف و4 ألقاب.. ماذا قدم طاهر مع الأهلي فى عيد ميلاده الـ25؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل طاهر محمد طاهر، صانع ألعاب النادي الأهلي، اليوم الاثنين، بعيد ميلاده رقم 25 حيث ولد طاهر فى 7 مارس عام 1997، والتحق بقطاع الناشئين بنادي المقاولون العرب، قبل أن يخطف الأنظار لينضم إلى النادي الأهلي في الموسم الماضي.

وشارك طاهر مع الأهلي فى 54 مباراة منذ انضمامه للمارد الأحمر، سجل خلالها 7 أهداف، أهمها هدفه فى كأس السوبر الأفريقي النسخة الأخيرة، والذي قاد الأهلي إلى التعادل أمام الرجاء فى الدقائق الأخيرة، ليلعب بعدها الفريقان ركلات جزاء توج بها الأهلي بطلاً للسوبر للمرة الثانية على التوالى، فيما صنع طاهر 5 أهداف أخرى لزملائه بالفريق.

طاهر توج مع الأهلي بـ4 ألقاب، حتى الآن، هى كأس مصر وبطولتين كأس السوبر الأفريقي، وبطولة دوري أبطال أفريقيا، بالإضافة الى برونزيتى كأس العالم للأندية فى آخر نسختين بقطر والإمارات.

وحرص الحساب الرسمي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، على الاحتفال بعيد ميلاد طاهر محمد طاهر صانع ألعاب الفريق الأحمر، والذي يكمل اليوم عامه الـ 25، ونشر حساب دوري الأبطال عبر تويتر، فيديو لهدف طاهر في شباك الرجاء البيضاوي المغربي، في مباراة كأس السوبر الأفريقي ليتعادل للأهلي بنتيجة 1/1، ويلعب الفريقان ركلات جزاء توج بعدها الأهلي باللقب.

وكتب حساب دوري الأبطال: هدف رائع فتح الطريق أمام الأهلي للتتويج بالسوبر الإفريقي للمرة الثامنة في تاريخه، عيد ميلاد سعيد لنجم الأهلي طاهر محمد طاهر الذي يُكمل اليوم عامه الـ 25.

ويستعد فريق النادي الأهلى لمواجهة نظيره بيراميدز المقرر لها الثامنة مساء الثلاثاء على استاد الأهلى والسلام في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثامن لمسابقة الدوري الممتاز.

وصل فريق الاهلى إلى فوزه رقم 200 في كل البطولات الأفريقية عقب الفوز المثير الذى حققه على المريخ السوداني بنتيجة 3-2 خلال المباراة التي جمعتهما مساء السبت، باستاد الأهلي و السلام في اللقاء المؤجل من الجولة الأولى للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

سجل أهداف الأهلي، محمد شريف "هدفين" ومصطفى كرشوم لاعب المريخ بالخطأ في مرماه، فيما سجل أهداف المريخ، توني أدجوماري والسماني الصاوي.