شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يحذر مدافعى بيراميدز من تنوع هجمات الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر إيهاب جلال، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، مدافعى فريقه قبل مواجهة الأهلى المقرر لها الثامنة مساء غد الثلاثاء باستاد الأهلى والسلام فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الثامن لمسابقة الدوري الممتاز.

وتحدث جلال مع مدافعى فريقه حول ضرورة الحذر من تنوع هجمات الأهلى، حيث يتمكنون من شن الهجمات من على الأطراف وكذلك الاختراقات من وسط الملعب، الأمر الذى يحتاج تركيزاً من المدافعين طوال شوطي المباراة.

كما شدد المدير الفنى لبيراميدز على مدافعى فريقه العمل على تقليل معدل الأخطاء أمام منقطة الجزاء، حتى لا يتحصل المارد الأحمر على الأخطاء وقد تسبب خطورة على مرمى شريف إكرامى.

وسبق لإيهاب جلال خوض 13 مباراة أمام المارد الأحمر، فاز فى مباراة وتعادل ثلاثة لقاءات وخسر 9 لقاءات، وله 7 أهداف وعليه 24 هدفًا، كلين شيت مباراتين.

ولعب جلال ضد الأهلي 13 مواجهة سابقة ضد الفريق الأحمر مع فرق مصر للمقاصة، وإنبي، والزمالك، والمصري البورسعيدي والاسماعيلى ، وخسر جلال من الأهلي في 9 مباريات: 5 أثناء تدريبه المقاصة، و2 مع كل من المصري، ومباراة واحدة مع كل من إنبي والزمالك.

وحقق جلال فوزا وحيدا على الأهلي عندما كان مدربا للمقاصة في موسم 2015-2016 بهدف دون مقابل، بينما تعادلا في ثلاثة مباريات منها اثنين في ظل قيادته للفريق الفيومي نفسه وتعادل مع الاسماعيلى 1/1 فى أخر لقاء جمع ايهاب جلال مع الاهلى وكانت هذه المباراة سبباً فى ضياع درع الدوري على المارد الاحمر بعد خمسة سنوات من السيطرة الكاملة.

ويملك الأهلى 25 نقطة بعدما خاض 9 مباريات فاز في ثمانى مواجهات وتعادل في لقاء ولم يخسر وسجل لاعبيه 27 هدفاً وتلقت شباكه 8 أهداف ويحتل المركز الثانى بفارق نقطة عن المتصدر بيراميدز الذى يملك 26 نقطة بعدما لعب 10 مباريات فاز فى ثمانية لقاءات وتعادل فى مباراتين ولم يخسر وسجل لاعبيه 20 هدف وتلقت شباكه 5 أهداف.