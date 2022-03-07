شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة خاصة بين موسيماني ومحمد عبد المنعم فى الأهلي.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، عقد جلسة خاصة مع محمد عبد المنعم مدافع الفريق قبل مباراة بيراميدز المقبلة فى بطولة الدورى الممتاز من أجل توجيه بعض النصائح. وينوى موسيمانى التحدث مع عبد المنعم الذى شهد مستواه خلال آخر 3 مباريات للفريق بعض الأخطاء الناتجة عن الثقة الزائدة أو الأداء الأستعراضى، وهو ما يكلف الفريق اهتزاز الشباك.

كما لاحظ المدير الفنى عدم تنفيذ عبد المنعم الرقابة الصارمة فى بعض الأحيان على المنافسين، لذا ينوى التحدث مع اللاعب فى هذه الأخطاء لتفاديها، خاصة أن عبد المنعم من اللاعبين أصحاب القدرات الخاصة ومازال فى بدايته الكروية وعليه أن يُصحح هذه الأخطاء سريعاً.

على صعيد متصل، يخوض الأهلي اليوم، الاثنين، مرانه الأول والأخير استعداداً لمواجهة بيراميدز المقرر لها الثامنة مساء غد الثلاثاء باستاد الأهلى والسلام، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الثامن لمسابقة الدورى الممتاز.

ويخوض الفريق الأحمر مرانه اليوم باستاد التتش بعدما حصل على راحة من التدريبات أمس ثم يعلن موسيمانى قائمة المباراة التى تدخل معسكرا مغلقا للمباراة التى يتطلع فيها الأهلى لمواصلة انتصاراته المحلية أمام بيراميدز بعد الفوز على فاركو بالجولة الماضية للدورى برباعية مقابل هدف، لاسيما أن الفريق السماوى يعد منافساً قوياً للأهلى على درع الدورى هذا الموسم.

ويملك الأهلى 25 نقطة بعدما خاض 9 مباريات فاز فى ثمانية مواجهات وتعادل فى لقاء ولم يخسر، وسجل لاعبوه 27 هدفاً وتلقت شباكه 8، ويحتل المركز الثانى بفارق نقطة عن المتصدر بيراميدز الذى يملك 26 نقطة بعدما لعب 10 مباريات فاز فى ثمانية لقاءات وتعادل فى مباراتين ولم يخسر وسجل لاعبوه 20 هدفا وتلقت شباكه 5.