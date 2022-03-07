مصدر بالأهلي يكشف لمصراوي.. مصير مباراة بيراميدز.. وموعد السفر لجنوب أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الحكيم طه

أكد مصدر بالنادي الأهلي، أنه لا نية لتأجيل مواجهة النادي الأحمر أمام بيراميدز، المقرر إقامتها غدا الثلاثاء، المؤجلة من الأسبوع الثامن في بطولة دوري WE المصري.

وكان مصدر بنادي بيراميدز قال في وقت سابق لمصراوي، إن النادي الأهلي من حقه طلب تأجيل مباراته أمام الفريق إذا طلب ذلك من رابطة الأندية.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، إن مباراة الأهلي وبيراميدز ستقام في موعدها الطبيعي ولا نية للتأجيل.

وأشار المصدر إلى أن بعثة النادي الأهلي، ستتوجه إلى جنوب أفريقيا عقب انتهاء المباراة مباشرة عبر طائرة خاصة استعدادا لمباراة صنداونز في دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة صنداونز، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وكان مصدر بالأهلي كشف لمصراوي في وقت سابق، أن هناك سيناريوهان للسفر إلى جنوب إفريقيا بسبب لقاء بيراميدز، الحالة الأولى وهي إذا تم تأجيل اللقاء، فسيمنح بيتسو موسيماني المدير الفني لاعبيه راحة إضافية يوماً أخر علي أن يعودوا للتدريبات صباح الثلاثاء ثم يعلن القائمة ويغادر بعد ظهر ذلك اليوم إلي جنوب أفريقيا، والحالة الثانية هي السفر مباشرة عقب مباراة بيراميدز إذا أقيمت.

جدير بالذكر أنه تم تكليف الدكتور محمد شوقي عضو المجلس برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم التي ستغادر إلي جوهانسبرج لمواجهة صنداونز.