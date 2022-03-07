إسماعيل يوسف يكشف.. هل يعود للزمالك في منصب جديد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد إسماعيل يوسف نجم الزمالك السابق والمدير الفني الحالي لنادي زد، أن النادي الأبيض برئاسة مرتضى منصور، تواصل معه من أجل شغل منصب رئيس جهاز الكرة بالفريق الأول للنادي.

وقال إسماعيل يوسف في تصريحات عبر قناة "اون تايم سبورتس1": "المستشار مرتضى منصور وأمير مرتضى تحدثوا معي للعودة إلى نادي الزمالك لمنصب رئيس جهاز الكرة الخاص بالفريق الأول بالنادي، وأي منصب في نادي الزمالك يشرفني".

وأضاف: "أنا مدير فني في نادي زد ولدي احترام كبير لهم وإذا كان هناك تحرك سيكون عن طريقهم، وأنا تحت أمر نادي الزمالك في أي وقت، والزمالك بالنسبة لي حالة خاصة".

واختتم: "الزمالك قام بعمل خطوات كبيرة من خلال تجديد اللاعبين واستقدام المدرب العبقري فيريرا، وهو مدرب كبير جدا وتعاملت معه طوال موسم كامل وهو على المستوى الفني والشخصي عالٍ جدا واللاعبين يحبونه ويحترمونه، وأعلم عمله جيداً وبيننا تفاهم كبير".