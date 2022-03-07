"عودة إمام عاشور والونش".. تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي

استقر أسامة نبيه المدرب العام بفريق الزمالك والقائم بأعمال المدير الفني، على التشكيل الذي سيلعب به مباراة الجونة ضمن منافسات الأسبوع الثاني عشر من بطولة دوري WE المصري.

ويشهد التشكيل المتوقع لنادي الزمالك، عودة كل من محمود حمدي "الونش" وإمام عاشور، بعد غيابهم عن التشكيل الأساسي للفريق في المباراة الماضية أمام فيوتشر.

ومن المتوقع أن يبدأ نادي الزمالك مواجهة الجونة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي، محمود حمدي "الونش"، محمود علاء، أحمد فتوح.

خط الوسط: إمام عاشور، محمد أشرف "روقا".

خط الوسط الهجومي: يوسف أوباما، أحمد سيد "زيزو"، أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

جدير بالذكر أن الزمالك يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 22 نقطة.