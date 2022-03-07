جدول مباريات اليوم.. الزمالك يواجه الجونة ضمن 3 مواجهات بالدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365

تقام اليوم الإثنين عدة مباريات في مختلف المسابقات الكروية على المستوى المحلي والأوروبي.

وتشهد بطولة دوري WE المصري، 3 مواجهات أبرزها مباراة الزمالك والجونة ضمن منافسات الجولة 12.

وتقام مباراة وحيدة في الدوري الإنجليزي الممتاز بين فريقي توتنهام هوتسبر وإيفرتون.

"الخليج 365" يستعرض فيما يلي جدول مباريات اليوم الإثنين بالمواعيد والقنوات الناقلة:

دوري WE المصري

3:00.. البنك الأهلي ومصر المقاصة.. القناة الناقلة: اون تايم سبورتس 1

5:30.. الإسماعيلي وفاركو.. القناة الناقلة: اون تايم سبورتس 2

8:00.. الزمالك والجونة.. القناة الناقلة: اون تايم سبورتس 1

الدوري الإنجليزي

10:00.. توتنهام هوتسبر وإيفرتون.. القناة الناقلة: بي إن سبورتس بريميوم 1

10:00.. أتلتيك بلباو وليفانتي.. القناة الناقلة: بي إن سبورتس HD1

الدوري التركي

7:00.. قيصري سبور وألانيا سبور.

7:00.. بشكتاش وإسطنبول باشاكشهر.

7:00.. غازي عنتاب بي.بي. كي وهاتاي سبور.