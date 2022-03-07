أبرزها الزمالك والجونة.. تعرف على مباريات اليوم ومواعيدها والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم الإثنبن، الموافق 7-3-2022، عدداً من المباريات الهامة والمرتقبة في مختلف ملاعب العالم.

وأبرز تلك المباريات مواجهة الزمالك والجونة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، بجانب مواجهة توتنهام وإيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونستعرض لكم أبرز مباريات اليوم ومواعيدها القنوات الناقلة لها:

الدوري الإنجليزي الممتاز

توتنهام X إيفرتون – الساعة 10 مساء على قناةbeIN Sports 1 HD Premium.

الدوري الإسباني

أتلتيك بيلباو X ليفانتي – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1.

الدوري المصري

البنك الأهلي X مصر المقاصة في تمام الساعة 3 عصرا على قناة أون تايم سبورت.

الإسماعيلي X فاركو في تمام الساعة 5:30 مساء على قناة أون تايم سبورت.

الزمالك X الجونة في تمام الساعة 8 مساء على قناة أون تايم سبورت.