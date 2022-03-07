شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي وبيراميدز.. أشرس هجوم فى مواجهة أقوى دفاع بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف النادي الأهلي نظيره بيراميدز فى الثامنة مساء غد، الثلاثاء، باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثامنة والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري العام، فى قمة كروية مثيرة بالدوري العام، خاصة مع اصطدام أقوى خط هجوم بأقوى خط دفاع فى المسابقة المحلية.

يمتلك فريق بيراميدز أقوى خط دفاع فى مسابقة الدوري العام، فلم تستقبل شباكه الموسم الجاري سوى 5 أهداف فقط، خلال 10 مباريات خاضها بالمسابقة، كما يمتلك شريف إكرامي حارس عرين بيراميدز أعلى نسبة شباك نظيفة برصيد 6 مباريات من أصل 8 تولى فيها حراسة مرمى فريقه.

وعلى الجانب الآخر، يدخل النادى الأهلي المباراة بأفضلية هجومية كبيرة، فى ظل امتلاكه أقوى خط هجوم فى الدوري، حيث سجل لاعبو الأهلي 27 هدفاً فى 9 مباريات بالدوري، ويأتي فى المركز الثاني بيراميدز والزمالك برصيد 20 هدفاً لكل فريق.

ووصل الاهلى إلى فوزه رقم 200 فى كل البطولات الأفريقية عقب الفوز المثير الذى حققه على المريخ السوداني بنتيجة 3-2 خلال المباراة التي جمعتهما مساء السبت، باستاد الأهلي و السلام في اللقاء المؤجل من الجولة الأولى للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

سجل أهداف الأهلي، محمد شريف "هدفين" ومصطفى كرشوم لاعب المريخ بالخطأ في مرماه، فيما سجل أهداف المريخ، توني أدجوماري والسماني الصاوي.