شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلئ يطمئن على عمار حمدى قبل بدء التأهيل من جراحة الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الجهاز الفنى للنادى الأهلى على الاطمئنان على عمار حمدى لاعب الفريق هاتفياً والموجود حالياً فى القاهرة قبل السفر لقطر لبدء التأهيل من جراحة الرباط الصليبى، ويسابق مسئولو النادي الأهلى الزمن لإنهاء إجراءات استخراج تأشيرة السفر لعمار حمدى ليتوجه لقطر لبدء مرحلة التأهيل من جراحة الرباط الصليبى بأحد المراكز المتخصصة هناك والتي يتواجد فيها حاليًا زميله أكرم توفيق.

وكان عمار حمدى قد عاد للقاهرة مساء الجمعة الماضى قادمًا من النمسا، حيث أجرى هناك جراحة الرباط الصليبي تحت إشراف البروفيسور كريستيان فينك، الذي سبق له إجراء نفس الجراحة لزميله ‏بالفريق أكرم توفيق.‏

وتعرض عمار حمدى لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال وجوده مع الأهلي في الإمارات، لخوض منافسات بطولة ‏كأس العالم للأندية التي نجح خلالها الفريق في التتويج بالميدالية البرونزية للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخه.

عمار حمدى كان أحد عناصر منتخب مصر الأولمبى الأساسية، وساهم فى الفوز بكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة فى 2019، حيث يعد من اللاعبين الموهوبين الصاعدين بقوة في الكرة المصرية بحسب وصف خبراء اللعبة، ويُجيد اللعب كجناح أيمن وأيسر وصانع ألعاب.

وشارك عمار حمدى مع الأهلى في خمس مباريات فقط بواقع 69 دقيقة، فيما شارك مع الاتحاد السكندرى فى 47 لقاء بواقع 3371 دقيقة وسجل 4 أهداف وصنع ستة أهداف أخرى فيما شارك مع طلائع الجيش في 16 مباراة بواقع 1039 دقيقة وشارك مع نادى النصر في 18 مباراة وسجل هدف وصنع مثله في 1023 دقيقة.

وإجمالا شارك عمار حمدى فى 86 مباراة طوال رحلته مع الساحرة المستديرة بإجمالى 5502 دقيقة سجل خلالها 5 أهداف وصنع ثمانية أهداف أخرى وتوج مع المنتخب الأوليمبى بكأس الأمم الافريقية تحت 23 عاماً وشارك مع الفراعنة الصغار في أولمبياد طوكيو.