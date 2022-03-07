شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الزمالك مع صافرة إبراهيم نور الدين قبل مواجهة الجونة الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الكرة الأول بنادى الزمالك نظيره الجونة، فى مباراة صعبة على الفريقين فى الثامنة مساء اليوم، الاثنين، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، لاسيما أن كلا الفريقان يبحث عن تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط من أجل تعديل أوضاعه فى جدول ترتيب الدورى، حيث يبحث الفارس الأبيض عن مواصلة الانتصارات والزحف نحو مقدمة الدورى، فيما يرغب الفريق الساحلى في الدخول بالمربع الذهبى.

ويدير مباراة الزمالك والجونة تحكيمياً إبراهيم نور الدين كحكم ساحة، ويعاونه محمود أبو الرجال وأحمد لطفي، ووقع اختيار لجنة الحكام على محمد الصباحى كحكم لتقنية الفيديو، ويعاونه سمير جمال.

وتولي إبراهيم نور الدين إدارة ثلاث مباريات للزمالك فى الموسم الماضى، الأولى أمام طلائع الجيش وفاز بها الأبيض بثلاثية، وأمام الاتحاد السكندرى وفاز بها الأبيض بهدفين والأخيرة أمام المقاولون العرب وتعادل الفريقان 2/2 واحتسب خلالها ركلتى جزاء واحدة للزمالك سجلها أشرف بن شرقى والثانية للمقاولون سجلها محمد سمير.

وفى هذا الموسم، أدار إبراهيم نور الدين مباراة واحدة للزمالك وكانت أمام غزل المحلة بالجولة الثامنة للدوري وفاز الفارس الابيض بأربعة أهداف دون رد فى 25 ديسمبر 2021.

وكان عام 2015 هو الأكثر جدلًا لإبراهيم نور الدين مع نادى الزمالك، حيث لم يحتسب نور الدين ثلاث ضربات جزاء للفارس الأبيض أمام كل من مصر المقاصة واتحاد الشرطة والإسماعيلى مما تسبب فى غضب جماهير القلعة البيضاء منه.

جدير بالذكر أن الزمالك يحتل المركز الثالث برصيد 22 نقطة، بينما يأتي الجونة في المركز العاشر برصيد 14 نقطة.