شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم كينو مع بيراميدز بعد احتمالية عودته للدوري المصري؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الساعات الماضية تردد اسم البرازيلي كينو، لاعب فريق بيراميدز السابق، إمكانية عودته للزمالك خلال الفترة المقبلة لتدعيم صفوف الفريق الأبيض فى الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان كينو قد رحل عن صفوف بيراميدز إلى فريق أتلتيكو مينيرو في صيف 2020، في صفقة وصلت قيمتها إلى أكثر من مليوني دولار.

وكان بيراميدز قد تعاقد مع كينو، قادما من فريق بالميراس مقابل 8 ملايين دولار في صيف عام 2018 ، شارك خلالها في 33 مباراة مع الفريق السماوى، وسجل معه 10 أهداف.

على مستوى بطولة الدورى شارك كينو في 32 مباراة، وسجل فيها 8 أهداف ، وفى بطولة كأس مصر شارك في مباراة واحدة، وسجل هدفين أيضا.

جاءت نتيجة المباريات التي شارك فيها اللاعب البرازيلي، بفوز بيراميدز في 19 مباراة ، و التعادل في 12، و الخسارة في اثنان فقط .

وكشف مصدر فى الزمالك، عن أن إدارة النادى تستطيع التعاقد مع كينو لتدعيم صفوف الفريق، خاصة أن هناك تقارير خارجية تؤكد أن اللاعب يرغب فى الرحيل عن صفوف فريقه الحالى.

وأضاف المصدر، أنه رغم قدرة الإدارة على التعاقد مع اللاعب البرازيلى لتدعيم الصفوف، إلا أن القرار النهائى بيد البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى الجديد الذى تولى مهمة القيادة خلفًا للفرنسى باتريس كارتيرون.