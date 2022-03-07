شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن موهبة تصارع أمواج الدموع بـ"زنزانة" عناد موسيمانى فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظن الكثيرون أن الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلى سيفتح صفحة جديدة مع حسام حسن مهاجم المارد الأحمر بداية من مباراة المريخ السودانى ولكن جاءت الرياح بما لا تشتهى السفن بعدما واصل موسيمانى الدفع باللاعب فى الدقائق بل الثوانى الأخيرة فى تبديلة أثارت تعاطف الجماهير الحمراء بشدة لتدخل فى وصلة دعم للاعب فى المدرجات .

وأثار حسام حسن لاعب الأهلي الجدل بعد مشاركته في الدقائق الأخيرة لفريقه أمام فاركو بالدوري المصري التى فاز بها الفريق الأحمر برباعية مقابل هدف، وشارك حسام حسن في الدقيقة 88 من اللقاء بديلا لزميله أفشة وبدا على مهاجم الأهلي علامات الحزن الشديد، وكأنه يغالب دموعه.

وتكرر سيناريو الدفع بحسام حسن في الدقائق الأخيرة فى مباراة فاركو بجانب لقاء صن داونز الأخير في دوري أبطال أفريقيا أيضا، مما أثار تعاطف الجماهير عبر مواقع التواصل معه، ودعمت جماهير الأهلى لاعبها حسام حسن بهتافات مدوية بعد نزوله بديلا فى الدقائق الأخيرة من عمر مباراة المريخ السودانى.

واجمالا شارك حسام حسن فى 10 مباريات مع الأهلى بإجمالى 102 دقيقة لعب لم يسجل أو يصنع خلالها، فيما شارك مع سموحة ناديه السابق فى 154 مباراة وسجل خلالها 49 هدف وصنع 10 أهداف أخرى.

وتحدث موسيمانى عن حسام حسن فى المؤتمر الصحفى لمباراة المريخ السوداني قائلا :""أنا أحب حسام حسن وشريف وأفشة وكل اللاعبين، أنا سألت حسام بعد المباراة الماضية عن سبب البكاء، وقال لي لإنه لم يحصل على فرصة، ولكن هذا حظه".

وواصل: "كلما كنت أريد أن أدفع بحسام حسن، يتألق ويُسجل محمد شريف، هو من اللاعبين الجيدين والهامين وسنحتاجه المباريات القادمة، وشيء جيد أنه لم يبكي اليوم".