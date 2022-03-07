شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الأهلي وبيراميدز فى جدول الدوري قبل موقعة الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق النادي الأهلى لمواجهة نظيره بيراميدز المقرر لها الثامنة مساء الثلاثاء على استاد الأهلى والسلام في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثامن لمسابقة الدوري الممتاز.

الأهلي يهزم المريخ 3/2 ويصل للفوز رقم 200 فى تاريخى الافريقى

وصل فريق الاهلى إلى فوزه رقم 200 في كل البطولات الأفريقية عقب الفوز المثير الذى حققه على المريخ السوداني بنتيجة 3-2 خلال المباراة التي جمعتهما مساء السبت، باستاد الأهلي و السلام في اللقاء المؤجل من الجولة الأولى للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

سجل أهداف الأهلي، محمد شريف "هدفين" ومصطفى كرشوم لاعب المريخ بالخطأ في مرماه، فيما سجل أهداف المريخ، توني أدجوماري والسماني الصاوي.

ترتيب الأهلى وبيراميدز فى جدول الدوري

يملك الأهلى 25 نقطة بعدما خاض 9 مباريات فاز في ثمانية مواجهات وتعادل في لقاء ولم يخسر وسجل لاعبيه 27 هدفاً وتلقت شباكه 8 أهداف ويحتل المركز الثانى بفارق نقطة عن المتصدر بيراميدز الذى يملك 26 نقطة بعدما لعب 10 مباريات فاز فى ثمانية لقاءات وتعادل فى مباراتين ولم يخسر وسجل لاعبيه 20 هدف وتلقت شباكه 5 أهداف.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز بالدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات يوم الثلاثاء مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.