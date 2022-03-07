شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يبحث عن فوزه الأول أمام فاركو الجريح فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل نادى الإسماعيلى، فى الخامسة والنصف مساء، فريق فاركو باستاد الإسماعيلية، في إطار منافسات الأسبوع الثانى عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويبحث الدراويش تحت قيادة حمد إبراهيم عن تحقيق أول فوز له في الدورى هذا الموسم، حيث يدخل المباراة بعد التعادل المخيب للآمال مع المقاصة بعدما تقدم الدراويش بهدفين نظيفين وأهدروا ركلتى جزاء عن طريق عصام صبحى وعبد الرحمن مجدى ليضيع فوز سهل وفى المتناول.

ويحتل نادى الإسماعيلى المركز الثامن عشر والأخير برصيد 4 نقاط جمعها من 11 مباراة، تعادل في 4 مباريات وخسر 7 مباريات ولم يتذوق طعم الفوز حتى الآن في بداية هي الأسوأ على مر تاريخه، سجل لاعبوه 5 أهداف واستقبل 16 هدفا.

وفى المقابل، يأمل مجدى عبد العاطى المدير الفني لفاركو فى تحقيق الفوز والثلاث نقاط بعد السقوط الكبير أمام الأهلى بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة الماضية، واستغلال الحالة التي يمر بها الإسماعيلى لاقتناص الثلاث نقاط ومواصلة التقدم في جدول ترتيب الدورى.

ويحتل فاركو المركز السابع برصيد 15 نقطة من 11 مباراة خاضها، حيث فاز في 5 مواجهات وخسر 6 مباريات ولم يتعادل الفريق في اى مباراة حتى الآن، سجل لاعبوه 11 هدفا واستقبل مثلها.