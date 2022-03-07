شكرا لقرائتكم خبر عن كيروش يعلن اليوم أسماء المحترفين لمباراتىّ السنغال فى تصفيات المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعلن الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش ، اليوم الاثنين، أسماء اللاعبين المحترفين لمباراتى السنغال فى المرحلة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، واستقر الخواجة على استدعاء الخماسى محمد صلاح ومحمد الننى ومحمود تريزيجيه ومصطفى محمد وعمر مرموش، بينما خرج أحمد حجازى من الحسابات بسبب الإصابة.

ويفاضل البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، بين ملعب الدفاع الجوي وبتروسبورت لاستضافة تدريبات المنتخب فى المعسكر المقبل استعدادا لمباراتي السنغال فى تصفيات كأس العالم، حيث يخوض الفراعنة مرانا وحيدا باستاد القاهرة خوفا على ارضيته من الإرهاق.

وطلب كيروش من مجلس إدارة اتحاد الكرة فى الاجتماع الأخير عدم إقامة مباراتين في يومين متتاليين باستاد القاهرة الدولى للحفاظ على أرضيته قبل مواجهة السنغال يوم 25 مارس الجارى.

وقال مصدر باتحاد الكرة، إنه بناء على طلب كيروش ستكون مباراة الزمالك والوداد المغربي يوم 12 مارس الجارى بدوري أبطال أفريقيا، هي آخر مواجهة تقام على ملعب ستاد القاهرة ولن تقام عليه مباريات أخرى لحين لقاء مصر والسنغال.

وأضاف المصدر، أن آخر مباراة محلية باستاد القاهرة ستجمع الزمالك والجونة الاثنين في الجولة 12 للدوري الممتاز.

وكشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن المواعيد النهائية لمواجهات الدور الحاسم من تصفيات كأس العالم 2022 والملاعب التي تستضيفها، وأوضح الاتحاد الإفريقي مواعيد انطلاق المباريات والملاعب التي تستضيفها، مؤكدا أن كل مباريات الذهاب ستقام يوم 25 من الشهر الجاري، وكل مواجهات الإياب ستقام يوم 29.

وأعلن كاف أن لقاء الذهاب بين مصر والسنغال سيقام على استاد القاهرة، وينطلق في التاسعة والنصف مساء يوم الجمعة 25 مارس الجارى، بدلا من السابعة والنصف مساء.

أما مباراة الإياب ستقام يوم 29 مارس على ملعب ديامنيديو الجديد وتنطلق في السابعة بتوقيت القاهرة، بدلا من الخامسة مساء.