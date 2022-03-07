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الامارات | الهلال السعودي السبب.. مفاجأة سخية من الوليد بن طلال لسيدة مُسنة (فيديو)

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محمد أبوإسماعيل – دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أهدى رجل الأعمال السعودي الوليد بن طلال سيدة مُسنة أوقفته للحديث معه عن الهلال السعودي وباركت له الفوز، سيارة هدية وحرص على تقبيل رأس السيدة المسنة وسط حضور عدد كبير من المسؤولين المرافقين له وعدداً من الجمهور الذي شهد الواقعة.

وحرص الوليد بن طلال على الحديث مع السيدة لمدة دقيقة وظهر فيها الحديث عن الهلال السعودي ثم قام بالسؤال عن اسمها، ثم توجه إليها بالسؤال وقال: "ما هو أسمك، هل تريدين شيء، أين عبير ؟، أعطيها سيارة"، ثم عاد الأمير ليقبل رأس السيدة المسنة مرة أخرى ويغادر المكان.

ويذكر أن الملياردير السعودي الوليد بن طلال أحد المرشحين لشراء نادي الإنجليزي والمعروض للبيع حالياً من قبل مالكه الروسي عقب الحرب الدائرة بين أوكرانيا وروسيا.

ونشر حساب رابطة عبر تويتر فيديو الواقعة كاملة وسط الحضور الكبير من المتابعين.

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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