شكرا لقرائتكم خبر عن شباب اليد أمام البحرين فى الدورة الدولية الودية بالمركز الأوليمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى منتخب شباب الكرة الطائرة مواليد 2002، اليوم الاثنين، نظيره البحرينى فى ثالب أيام الدورة الدولية الودية لمنتخبات الشباب والتى ينظمها الاتحاد المصرى لكرة اليد فى الفترة من 4 إلى 8 مارس بمشاركة منتخبنا الوطنى المصرى ومنتخب البحرين ومنتخب رومانيا.

وبعد انتهاء مباريات الدورة الدولية الودية يلتقى منتخبنا الوطنى المصرى فى مباراة ثانية امام منتخب رومانيا.

تأتى الدورة الدولية الودية ضمن برنامج إعداد منتخبنا الوطنى المصرى للشباب مواليد 2002 و الذى يستعد لخوض منافسات بطولة افريقيا للشباب و المقرر اقامتها خلال شهر اغسطس من العام الجارى 2022.

ويضم الجهاز الفنى لمنتخبنا الوطنى المصرى للشباب : كابتن صابر حسين مدير فنى و كابتن عمرو خليفة مدرب عام و كابتن وليد عبد المقصود مدرب حراس مرمى و كابتن محمد درنكى مدير ادارى و مهندس محمد امام محلل فنى و الدكتور ماجد مدحت اخصائى علاج طبيعى.

تضم قائمة اسماء لاعبى منتخبنا الوطنى المصرى كل من :

يوسف حاتم - أحمد إبراهيم - يوسف سامي - وآدم البشري - مروان حاتم - شهاب الدين علي - أحمد سامح - عمر ناصر - عمر الفولي - مهاب سعيد - عمر معتز - محمد وهبة - محمد رفاعي - عمر شريف - محمد طارق - بيجاد مروان - مصطقى اسطاوى - محمد محمود - راضى محمد - مازن محمد - محمد سمير - محمود عبد العزيز - مصطفى صابر - كريم محمود - يوسف محمد.