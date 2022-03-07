شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يختتم استعداداته اليوم لمواجهة بيراميدز فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الأهلي اليوم، الاثنين، مرانه الأول والأخير استعداداً لمواجهة بيراميدز المقرر لها الثامنة مساء غد الثلاثاء باستاد الأهلى والسلام، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الثامن لمسابقة الدوري الممتاز، ويخوض الفريق الأحمر مرانه اليوم باستاد التتش بعدما حصل على راحة من التدريبات أمس ثم يعلن موسيمانى قائمة المباراة التي تدخل معسكرا مغلقا للمباراة التي يتطلع فيها الأهلى لمواصلة انتصاراته المحلية أمام بيراميدز بعد الفوز على فاركو بالجولة الماضية للدوري برباعية مقابل هدف، لاسيما أن الفريق السماوى يعد منافساً قوياً للأهلى على درع الدوري هذا الموسم.

ويملك الأهلى 25 نقطة بعدما خاض 9 مباريات فاز في ثمانية مواجهات وتعادل في لقاء ولم يخسر، وسجل لاعبوه 27 هدفاً وتلقت شباكه 8 ، ويحتل المركز الثانى بفارق نقطة عن المتصدر بيراميدز الذى يملك 26 نقطة بعدما لعب 10 مباريات فاز فى ثمانية لقاءات وتعادل فى مباراتين ولم يخسر وسجل لاعبوه 20 هدفا وتلقت شباكه 5.

على صعيد آخر، أبدى يتسو موسيماني، سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على المريخ السوداني 3/2 في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، مؤكدًا أن المباراة كانت صعبة أمام منافس قوى يمتلك عناصر مميزة خاصة فى الخط الأمامي.

وأوضح موسيماني أن المريخ السوداني فريق مميز ونجح في التعادل مع صن داونز قبل الفوز على الهلال السوداني، وكان ندًّا قويًّا خلال المباراة، مشيرًا إلى أن الأهلي حقق المطلوب بالفوز بثلاثة أهداف مع خلق العديد من الفرص أمام مرمى المنافس.

وأضاف: «سجلنا 3 أهداف ولاحت لنا فرص عديدة، وكان يمكن أن نسجل أكثر لولا عدم التوفيق في اللمسة الأخيرة في بعض الفرص، وبشكل عام نعمل على تطوير أنفسنا وعلاج الأخطاء، ولكن ضيق الوقت لا يمنحنا الفرصة بسبب تلاحم المباريات».

وأشار موسيماني إلى أن الأهلي سجل 4 أهداف في مرمى فاركو في الدوري، ثم عاد ليسجل 3 أهداف أمام المريخ، وهو أمر إيجابي يمكن البناء عليه لتسجيل المزيد من الأهداف خلال المواجهات القادمة.

وعن المواجهة المقبلة في دوري أبطال إفريقيا أمام صن داونز قال إنها ستكون صعبة للغاية، فيما شدد على أن الأهلي فريق كبير ويمتلك الكثير من الخبرات، وأن الفريق قادر على العودة بنتيجة إيجابية من جنوب إفريقيا.