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مواجهات قوية فى الجولة الخامسة بنهائيات دورى رجال الطائرة

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القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم، الاثنين، مواجهات قوية فى إطار الجولة الخامسة بالدور النهائى من دورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2021 / 2022 بـ4 مواجهات.

وتشهد لقاءات اليوم مباريات بين كل من: طلائع الجيش مع هليوبوليس والأهلى مع بتروجت والزمالك مع الاتحاد السكندرى وسموحة مع الطيران.

بينما تقام آخر جولتين فى نهائيات الدورى يومى 12 ، 13 مارس الجارى فى صالة القمة بالإسماعيلية ، حيث تشهد جولة السبت المقبل لقاءات بين كلا من ، بتروجت مع هليوبوليس و الإتحاد مع الطيران و الأهلى مع طلائع الجيش و الزمالك مع سموحة ، بينما تشهد الجولة الختامية مباريات بين كلا من بتروجت مع الإتحاد هليوبوليس مع الطيران و طلائع الجيش مع سموحة و الأهلى مع الزمالك .

وقرر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة حضور مباراة القمة بين الأهلى والزمالك للرجال، المحدد لها 13 مارس المقبل للموسم المحلى 2021 / 2022، على صالة القناة بالإسماعيلية بكشوف محددة.

ومن المقرر أن ترسل الأندية كشوف أسماء الحاضرين التابعيين لكل نادٍ من أجل تسليمه للأمن للتصديق من الإطلاع على إثبات الشخصية قبل دخول الصالة .

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة الطائرة عن إقامة لقاء القمة بين الأهلى والزمالك بالدور الثانى من دورى السيدات الممتاز للطائرة يوم 14 مارس المقبل على صالة الأهلى.
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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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