الحكم منى عطا تُهدد بالاعتصام والإضراب عن الطعام في اتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

هددت الحكم الدولي المساعد منى عطا الله، بالاعتصام داخل مقر الاتحاد المصري لكرة القدم، والإضراب عن الطعام، في حال عدم الاستماع لشكواها المقدمة ضد رئيس لجنة الحكام عصام عبدالفتاح، الذي قام بتحويلها للتحقيق عقب تقديمها للشكوى.

وكتبت منى عطا الله عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": " الساعه ١٢ ظهرا سوف أتوجه إلى الاتحاد المصري لكرة القدم للتحقيق معي حسبما طُلب مني بعدما قام رئيس لجنة الحكام بتحويلي للتحقيق بسبب أنني قمت بالمطالبة بحقي لأني تقدمت بشكوى ضد رئيس لجنة الحكام عصام عبدالفتاح، إلي الاتحاد المصري لكرة القدم بتاريخ٢٠٢٢/٢/٢٨ ولم يلتفت أحد من المسئولين إلى شكوتي والجميع يشاهد ظلمي ولا أحد يحرك ساكن من أجل إظهار الحق ليس اكثر".

وأضافت: " لذلك سوف أتوجه للتحقيق بكل قوة وأعلن أمام الجميع أنني لم ولن أتنازل عن حقي وسوف أكرر الشكوى من جديد حتى يستجيب مسؤولي الاتحاد لسماع صوتي وعدم تهميش شكوايا حتى وإن لزم الأمر للاعتصام والاضراب عن الطعام داخل إتحاد الكرة من أجل تحقيق مطلبي بالتحقيق مع رئيس لجنة الحكام وإظهار كم الظلم والاضطهاد الذي تعرضت له تحت قياداته الغير عادلة من إهانة لتاريخي الذي اجتهدت فيه في تمثيل وتشريف مصر في جميع المحافل الدولية التي ذهبت إليها سواء كأس العالم او كأس الأمم الإفريقية وغيرهم من البطولات وذلك تحت قيادات متميزة لرؤساء لجان التحكيم السابقين عبر 22 عاماً منهم 18 عاماً بالقائمة الدولية، قبل أن يأتي الرئيس الحالي للجنة الحكام واستغلاله لمنصبه في الاتحاد الإفريقي واتحاد شمال أفريقيا من أجل القضاء علي وبإذن الله لم ولن يحدث لأني أثق بربي بأنه سينصرني ولو بعد حين".