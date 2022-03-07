رئيس رابطة الأندية يتحدث عن.. زيادة عدد الجماهير بالمباريات.. ومتى يبدأ موسم الدوري الجديد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

تحدث أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية، عن مطالبة الجماهير المصرية بزيادة عدد الحضور في مباريات الدوري المصري، كاشفاً عن موعد بداية الموسم الجديد لبطولة الدوري.

وقال دياب في تصريحات لقناة "اون تايم سبورتس 2": "رغبة الأندية هي سبب تكوين رابطة الأندية، وهي التي أعطتنا الحافز لذلك".

وأضاف: "كان التحدي الأول للرابطة هو عودة الجماهير بعد غيابهم منذ 10 سنوات، وكنت سعيد لرؤية الجمهور لأن لا يوجد كرة بدون جمهور، ولكن هذا يحملنا مسئولية كبيرة".

وتابع: "لدينا القدرة لزيادة عدد الجماهير، ولكن لم نصل إلى مباراة تكون مكتملة العدد بحضور الـ2000 مشجع، لكي نتقدم بطلب بزيادة عدد الجماهير".

وواصل: "نريد أن يصبح الدوري المصري أقوى دوري عربي وأفريقي، وهذا ما نستحقه".

وعن كأس الرابطة: "الشركة التي تصنع مجوهرات الملكة الإنجليزية هي التي تقوم بتصنيع كأس الرابطة وسيصل إلينا خلال 45 يوماً عن طريق طائرة خاصة، ونفكر بالطبع في تغيير درع الدوري".

وأوضح: "كأس الرابطة سيتم استكماله في شهر يونيو المقبل بداية من مباراتي نصف النهائي والمباراة النهائية، ومن الموسم المقبل سيقام على مدار الموسم وبمشاركة الدوليين".

وبسؤاله عن مصير كأس مصر في الموسم الماضي: "ليس لدي معرفة بمصير كأس مصر الخاص بالموسم الماضي، لأنه من اختصاص اتحاد الكرة، وإذا أرادوا استئنافه سيفعلوا ذلك".

وعن موعد بداية الموسم الجديد من الدوري، اختتم دياب: "ان شاء الله ينتهي موسم الدوري الحالي في 30 أغسطس المقبل، وسنعطي شهر راحة للأندية، ونبدأ الموسم الجديد من الدوري في الأول من أكتوبر".