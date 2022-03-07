شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الزمالك المتوقع أمام الجونة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام مباراة الزمالك والجونة باستاد القاهرة فى الثامنة مساء اليوم، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

يدخل فريق الزمالك المباراة محتلاً المركز الثالث برصيد 22 نقطة، بعدما خاض 10 مباريات، حقق الفوز في 7 وتعادل في لقاء واحد، وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 20 هدفا، فيما استقبلت شباكه 11، فيما يدخل فريق الجونة المباراة محتلاً المركز العاشر برصيد 14 نقطة بعدما خاض 10 مباريات، حقق الفوز في 4 لقاءات، وتعادل في مبارايت، وخسر 4، وسجل لاعبوه 8 أهداف، فيما استقبلت شباكه 10 أهداف.

ويتولى أسامة نبيه المدرب العام لفريق الزمالك، القيادة الفنية للمباراة الثانية على التوالي، بعدما أسندت له المهمة بشكل مؤقت عقب إقالة الفرنسي باتريس كارتيرون، ومن المنتظر أن يتواجد البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفني الجديد في مقصورة استاد القاهرة الدولى من أجل مشاهدة المباراة والتعرف على لاعبى الفريق، خاصة وإنه لا يعرف سوى 6 لاعبين فقط سبق وتدربوا تحت قيادته في الولاية الأولى وهم محمد أبو جبل وحازم إمام ومحمد عبد الشافى وطارق حامد وأيمن حفنى ويوسف أوباما الذى كان من ضمن الناشئين في ذلك الوقت.

من جانبه تحدث أسامة نبيه مع لاعبى فريقه وطالبهم بعدم التركيز مع فيريرا الذى سيكون متواجد في مقصورة ستاد القاهرة، والتركيز داخل المستطيل الأخضر من أجل تقديم أفضل ما لديهم وتحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط، مطالبهم بعدم تكرار ما حدث في مواجهة فيوتشر وتقديم أداء عشوائى في بداية اللقاء قبل عودة الاتزان وتحقيق الفوز بنتيجة 3 / 2.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الجونة

وتشهد قائمة الزمالك في مباراة الجونة عودة طارق حامد لاعب وسط الفريق بعد تماثله للشفاء، حيث ابتعد اللاعب عن المشاركة مع فريقه في المباريات وكذلك التدريب الجماعى منذ مسابقة كأس الرابطة، ومن المتوقع أن يخوض أسامة نبيه المباراة بتشكيل مكون من: محمد أبو جبل فى حراسة المرمى، فى الدفاع.. محمد عبد الشافى، محمد عبد الغنى، محمود علاء، حازم إمام، فى الوسط.. محمد أشرف روقا، إمام عاشور، أمامهم.. أشرف بن شرقى، يوسف أوباما، أحمد سيد زيزو، فى الهجوم.. سيف الدين الجزيرى.