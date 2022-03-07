الامارات | ميرزا بطل سباق فردي ضد الساعة

شكرا لقرائتكم خبر عن ميرزا بطل سباق فردي ضد الساعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل درّاج فريق الإمارات يوسف ميرزا، صدارته لبطولة الدولة، ونجح في الفوز بسباق فردي ضد الساعة الذي أقيم في منطقة نزوى بالشارقة لمسافة 33 كم، وهو السباق الذي نظمه اتحاد الدراجات، أول من أمس، وحل في المركز الثاني سيف معيوف من فريق شباب الأهلي ومن النادي نفسه وليد النقبي. وفي سباق تحت 23 عاماً فاز بالمركز الأول بطل العرب محمد المطيوعي من نادي أبوظبي، وجاء عبدالله الحمادي من نادي أبوظبي ثانياً، وحمد المهري من نادي النصر ثالثاً.

وفي فئة الإناث فازت صفية الصايغ من فريق الإمارات بالمركز الأول وجاءت زهرة حسين، من نادي أبوظبي في المركز الثاني، وشيخة عيسى في المركز الثالث من نادي النصر، أما فئة الشباب ففاز بالمركز الأول يوسف الشحي من نادي التعاون، وجاء عيسى عبدالله ثانياً، وفاضل حمزة في المركز الثالث وكل منهما من نادي النصر.

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