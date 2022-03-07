الامارات | «سوبر ساترداي» يكشف عن جاهزية خيول الإمارات لأمسية «كأس دبي العالمي»

شكرا لقرائتكم خبر عن «سوبر ساترداي» يكشف عن جاهزية خيول الإمارات لأمسية «كأس دبي العالمي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت خيول الإمارات، التي فازت بثمانية أشواط من أصل تسعة شكلت سباق الـ«سوبر ساترداي» الذي أقيم أول من أمس، على مضمار ميدان العالمي، جهوزيتها للمنافسة على ألقاب الأمسية الأغلى في سباقات الخيل على العالم في 26 مارس الجاري، «كأس دبي العالمي» البالغ إجمالي جوائزها 35.5 مليون دولار.

ويُعد سباق «سوبر ساترداي» الذي رعت أشواطه التسعة، «طيران الإمارات»، بإجمالي جوائز بلغ 2.3 مليون دولار، بمثابة البروفة الحقيقية لأشواط كأس دبي العالمي من حيث أطوال المسافات وأنواع الأرضيات الرملية والعشبية. وحققت خيول الإمارات انتصارين في فئة «جروب 1» عبر فوز الجواد «هايبوثيتيكال» المملوك لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بلقب الجولة الثالثة في بطولة «تحدي آل مكتوم»، قبل أن يكتسي الشوط الثامن «بطولة جبا حتا» المخصصة أيضاً لخيول «جروب 1» بشعار «شادويل» الشهير، عبر تحقيق الجواد «الفريق» لقب هذا الشوط.

واكمل الجواد «حكم» ثنائية «شادويل»، بعدما توّج بلقب الشوط الثاني «دبي مدينة الذهب» التي خصصت لخيول «جروب 2».

وانتزعت خيول «غودولفين» انتصارين، جاء أولهما بفوز «مان أوف برميس» بإشراف المدرب شارلي آبلبي، بلقب بطولة «ند الشبا تيرف سبرينت» المخصصة لخيول «جروب 3» لمسافة 1200 متر عشبي، قبل أن ينتزع «ستورم دميج» بإشراف المدرب سعيد بن سرور لقب النسخة الأولى من بطولة «رأس الخور» التي جرت لمسافة 1400 متر عشبي.

وكشفت الجولة الثالثة من بطولة «تحدي آل مكتوم» للخيول العربية الأصيلة «جروب 1» التي جرت في الشوط الافتتاحي لمسافة 2000 متر رملي، عن جهوزية الجواد «جوغورثا دي مونلاو» بشعار «ياس للسباقات» للمنافسة بقوة على لقب «دبي كحيلة كلاسيك» في أمسية الكأس.

وأعلن الجواد «ديزرت ويزدوم» لمالكه حسن الحمادي، والمدرب أحمد الشميلي، بفوزه في بطولة «برج نهار» التي جرت في الشوط الثالث لمسافة 1600 متر رملي وخصصت لخيول «جروب 3»، عن حظوظه القوية للدخول منافساً على لقب بطولة «غودولفين مايل» في أمسية الكأس، قبل أن يهدي الجواد «إيسترن ورلد» لمالكه محمد السبوسي، والمدرب أحمد بن حرمش لقب بطولة «مهب الشمال» المخصصة للخيول المهجنة الأصيلة «جروب 2».

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