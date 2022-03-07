الامارات | النصر يتطلع لإنجاز غير مسبوق في «الصالات»

شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يتطلع لإنجاز غير مسبوق في «الصالات» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتطلع فريق النصر لكرة قدم الصالات إلى تحقيق إنجاز جديد لم يسبقه أي فريق في السنوات الـ10 الماضية، متمثلاً بتأهله للمباراة النهائية لبطولة كأس رئيس الدولة للموسم السادس على التوالي، وذلك في حالة عبوره فريق دبا الحصن في مباراة الإياب التي ستقام عند السابعة من مساء اليوم، ويحتاج العميد إلى أي نتيجة إيجابية للتأهل للنهائي السادس أو أن يخسر بفارق ستة أهداف فما دون، بعد أن فاز في مباراة الذهاب بنتيجة (8-1).

وسبق لفريق النصر أن خاض المباراة النهائية في خمسة مواسم متتالية، وفاز في ثلاث كؤوس، في الموسم 2016- 2017، و2018- 2019، و2020-2021، بينما لم تقام البطولة في الموسم 2019- 2020 بسبب جائحة «كورونا».

وأكد مشرف فريق صالات النصر منصور بوسمرة أن فريقه يتطلع دائماً لتحقيق أفضل الإنجازات والألقاب، حتى لو تميزت بالصعوبة، بما يليق وتاريخه الرياضي المعروف.

وقال بوسمرة لـ«الإمارات اليوم»: «الفريق لم يتأهل إلى حد الآن والمباراة مع دبا الحصن صعبة، مثلها مثل جميع مباريات الصالات التي يمكن للنتيجة أن تتغير في ثوانٍ قليلة، لذلك نحرص على أن نلعب بأكبر جدية ممكنة وبتركيز عال لتحقيق النتيجة الإيجابية المرجوة، خصوصاً أن المنافس لديه جهاز فني ولاعبون متميزون».

وتابع: «يعمل مدرب الفريق البرازيلي روفائيل ومساعدوه واللاعبون بجدية عالية لتحقيق الهدف، والوصول إلى المباراة النهائية والفوز باللقب».

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