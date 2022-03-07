الامارات | «دبي الرياضي» يستقبل مالك نادي نانت

شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي الرياضي» يستقبل مالك نادي نانت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل أمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب، مالك نادي نانت الفرنسي فالديمار كيتا، في مقر المجلس بحي دبي للتصميم بحضور مساعد الأمين العام ناصر أمان آل رحمة، بمناسبة زيارته للدولة.

وقال بيان صحافي: «قدم حارب شرحاً عن الدور الذي يقوم به مجلس دبي الرياضي والفعاليات الرياضية المتنوعة التي يتم تنظيمها في دبي سنوياً، وعن وجود جاليات لأكثر من 200 دولة، يعيشون في دولة الإمارات ومدى انتشار الرياضة في أوساط المجتمع، كما استعرض معه نمو القطاع الرياضي، وزيادة عدد الممارسين في مختلف الرياضات».

وعبر الضيف عن سعادته بزيارة دبي، وأكد حرصه على التعاون مع مجلس دبي الرياضي وتبادل الخبرات في مجال كرة القدم، سيما وأن دبي تُعد منطقة جذب مهمة لكبرى الأندية العالمية.

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