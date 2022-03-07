الامارات | بيترهانسيل يفوز بلقب المرحلة الأولى لرالي أبوظبي الصحراوي

شكرا لقرائتكم خبر عن بيترهانسيل يفوز بلقب المرحلة الأولى لرالي أبوظبي الصحراوي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت، أمس، المرحلة الأولى من رالي أبوظبي الصحراوي في نسخته الـ31، في منطقة الظفرة الصحراوية، لمسافة 264 كم، ويستمر الرالي حتى الخميس المقبل، ويعتبر الجولة الثانية من بطولة العالم للراليات الصحراوية الطويلة للسيارات (فيا) والدراجات النارية (فيم) الجديدة. وفاز ستيفان بيترهانسيل بلقب المرحلة الأولى. وقال بيان صحافي: «عاد حامل اللقب ناصر العطية، الذي انطلق سعياً لتحقيق فوزه الثالث بلقب الرالي، إلى البداية، بعد تلف العجلة الأمامية اليمنى لسيارته (تويوتا هايلوكس)، لتتحطم آماله في الفوز، وبينما كان العطية وملاحه ماتيو باوميل يقومان بإجراء الإصلاحات، احتدمت المنافسة بين الفائز سبع مرات ستيفان بيترهانسيل، وبطل العالم للراليات تسع مرات سيباستيان لوب على الصدارة، وانتهت المنافسة عندما توقفت سيارة لوب برودرايف هانتر لمدة 90 دقيقة، قبل أن يستأنف الانطلاق، تاركاً بيترهانسيل وملاحه إدوارد بولانجر بسيارة (أودي آر اس كيو إي- ترون) يتنفسون الصعداء، ووصلوا إلى نهاية المرحلة بفارق تسع دقائق و30 ثانية عن السعودي يزيد الراجحي بسيارة (تويوتا هايلوكس)، وحل السائق التشيكي مارتن بروكوب، بطل 2018، بفارق 14 دقيقة و59 ثانية عن الصدارة في المركز الثالث بسيارة فورد رابتور». ولم يتمكن أفضل دراجي فرق المصانع في العالم من إخضاع الدراج مايكل دوشيرتي، المقيم في دبي والمشارك على حسابه، الذي قدم أداءً رائعاً على متن دراجة هوسكفارنا رالي 2. وأنهى دوشيرتي المولود في جنوب إفريقيا المرحلة محققاً رابع أسرع زمن، وبفارق 23 ثانية عن المدافع عن اللقب ماتياس والكنر، تلاه الأرجنتيني كيفين بينافيدس (+37) ثانية، وسام سوندرلاند (+58) ثانية.

وتألق الدراج الإماراتي عبدالعزيز أهلي، الفائز بلقب الكوادس في رالي أبوظبي الصحراوي العام الماضي، حيث بدأ الدفاع عن لقبه من خلال السيطرة على المجموع، ليفوز بالمرحلة بفارق أكثر من 53 دقيقة عن الدراج السلوفاكي جوراج فيرجا بدراجة ياماها رابتور.

وقال أهلي متصدر الكوادس: «كنت أسير بسرعة في البداية لأنني بدأت أولاً، وكانت استراتيجيتي هي صنع فجوة بقدر ما أستطيع من منافسي».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news